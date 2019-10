Marijuana nascosta sotto il letto: ai domiciliari sospettato di spaccio

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Lo sospettavano di attività di spaccio, i carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino, e quando sono andati a perquisire la sua abitazione, sotto il suo letto hanno trovato un barattolo con 270 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi.

Arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, il 38enne Gaetano Tafuro è stato posto su indicazione del pm di turno in regime di custodia cautelare nel proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice delle indagini preliminari.