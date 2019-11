Per due settimane ruba "gratta e vinci" per 4mila euro: denunciato

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Per due settimane ha rubato biglietti “Gratta e vinci” esposti in una tabaccheria del valore complessivo di 4mila euro, ma la scena è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza installato nella rivendita. È così che un 66enne di San Pancrazio Salentino è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato.

A richiedere l’intervento dei carabinieri i proprietari della tabaccheria. Attraverso l’analisi dei fotogrammi è emerso che il 66enne dal 10 al 24 ottobre ha prelevato di nascosto i tagliandi. Da quanto accertato il valore ammonta a circa 4mila euro. Danno non coperto da assicurazione.