San Pietro, albero cade su un camion: momenti di paura nel centro abitato

SAN PIETRO VERNOTICO – Si è rischiato grosso nella mattinata di oggi in via Lecce a San Pietro Vernotico, dove a causa del forte vento un leccio si è sradicato finendo su un camion parcheggiato a ridosso del marciapiede. E’ accaduto all’altezza dell’incrocio con via Tunisi, dove insiste un panificio e altre attività commerciali. In via Lecce c’è l’ospedale, un supermercato oltre a numerosi negozi. Si tratta, quindi, di una strada molto trafficata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, il camion non ha riportato grossi danni.

Alcuni cittadini hanno immediatamente contattato il comando della Polizia locale che ha interpellato l’ufficio comunale preposto. Nel giro di pochi minuti sul posto si è recata una squadra della ditta Colemi Srl che si occupa della gestione e manutenzione del verde pubblico per conto del Comune. Gli operai hanno messo in sicurezza la zona, rimuovendo l’albero per lo smaltimento. Il traffico ha subito rallentamenti, gli agenti della Polizia locale si sono occupati della gestione della viabilità.

