San Pietro e il parco giochi immerso nell'erbaccia: cittadini indignati

SAN PIETRO VERNOTICO – C’è poco da fare, trascorrere qualche ora di relax e divertimento all’aria aperta a San Pietro Vernotico è un’impresa impossibile. L’erbaccia cresce alta e indisturbata ad ogni angolo del paese, le bacheche di Facebook di molti sampietrani sono piene di fotografie che testimoniano il grave stato di abbandono dell’intero territorio comunale a partire proprio dall’erba infestante, ricettacolo di topi e insetti. Per poi passare alle voragini e all'incuria generale. Nemmeno i luoghi dedicati ai bambini sono esonerati da tanto sfacelo.

I giardini di alcune scuole sono impraticabili così come i parchi. Uno dei più recenti e più grandi, quello inaugurato solo quattro anni fa costato circa 500mila euro, sito in piazza Nuova Europa nella zona 167 è a dir poco inaccessibile.

L’erba alta rende impossibile la traversata per raggiungere i giochi. Le foto pubblicate a corredo di questo articolo, inviate da alcuni lettori, non hanno bisogno di commenti. Mostrano una cartolina infelice del paese, raccontano il disinteresse e l’inerzia da parte di chi ne detiene le redini. Va ricordato che San Pietro Vernotico è un Comune commissariato da luglio 2017 ma questo non giustifica l’abbandono.

Gallery