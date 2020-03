Marijuana, hascisc e cocaina in casa: un uomo ai domiciliari

SAN PIETRO VERNOTICO - Intensa attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio provinciale da parte dei carabinieri. Nello specifico, i carabinieri del Norm di Brindisi, hanno tratto in arresto Carlo Micelli, 34 anni, di Cellino San Marco ma domiciliato a San Pietro Vernotico, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione personale, sono stati rinvenuti 40,6 grammi di marijuana, 4,7 grammi di hashish, 2,2 grammi di cocaina, suddivisa in otto dosi e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato sequestrato e il 34enne sottoposto ai domiciliari.