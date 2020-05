San Pietro, incendio in un garage: distrutti motocarro e mezzi agricoli

SAN PIETRO VERNOTICO – Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 23 di giovedì 30 aprile in via Manzoni a San Pietro Vernotico per un incendio scoppiato all’interno di un garage. Sul posto si sono recate due squadre che hanno lavorato per oltre un’ora prima di dichiarare l’area fuori pericolo.

L’immobile non ha subito danni strutturali ma solo a intonaco e facciata esterna. Nel garage c’erano un motocarro Ape e attrezzature agricole. Sul posto anche i carabinieri, non si esclude l’ipotesi dolosa.

Solo 24 ore prima (nella note tra mercoledì e giovedì) i vigili del fuoco si erano recati in via Del Fante, sempre a San Pietro, proprio una traversa di via Manzoni dove era divampato un incendio su una Lancia Y intestata a una 40enne. Indagano i carabinieri.