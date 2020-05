San Pietro Vernotico. Ruba energia elettrica, finisce ai domiciliari

SAN PIETRO VERNOTICO - Sottraeva energia elettrica dalla rete pubblica grazie alla manomissione di un cavo di alimentazione Enel e per questo un 35enne di Cellino San Marco ma domiciliato a San Pietro Vernotico, è stato arrestato in flagranza di reato per furto. I carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico, durante un controllo presso il domicilio dell 'uomo, già ai domiciliari per violazione della normativa sugli stupefacenti, nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 maggio, hanno riscontrato un allaccio abusivo della fornitura elettrica attraberso un collegamento by-pass alla rete pubblica. In particolare il 35enne avrebbe sottratto 5.800 Kw per un valore economico di circa 1.900 euro. Per questo, per il 35enne sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la sua abitazione, misura alla quale era precedentemente sottoposto.

