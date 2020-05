San Pietro Vernotico. Il vento fa cadere un albero, nessun danno

SAN PIETRO VERNOTICO - E' stato un colpo di vento a far cadere un albero, questa notte, attorno, all'una e un quarto in una via di San Pietro Vernotico. Nello specifico, in via Brindisi, all'altezza di via Buonarroti, una pattuglia della G4 in servizio sul territorio e che transitava in quella strada, si è accorta della presenza sulla carreggiata di un albero ornamentale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi ed i carabinieri. La zona è stata messa in sicurezza ed i vigili del fuoco hanno così rimosso l'albero che, fortunatamente, non ha provocato danni a cose o persone.

