San Vito dei Normanni. Armi detenute abusivamente: nei guai padre e figlio

SAN VITO DEI NORMANNI - Aveva in casa illegamente delle armi intestate al padre, per questo i carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni, hanno tratto in arresto in flagranza di reato e poi rimesso in libertà, un 27enne del luogo. In particolare, a seguito di un controllo presso il domicilio del giovane, i militari hanno accertato la detenzione abusiva di una pistola Beretta calibro 7.65 e di un fucile con calciolo rotto, ad avancarica, privo di marca e matricola, perfettamente funzionanti. La pistola è risultata intestata al padre 58enne, il quale è stato denunciato in stato di libertà. Le armi sono state poste sotto sequestro.

