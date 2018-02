Sanremo 2018, anche una sampietrana nella squadra degli acconciatori

SAN PIETRO VERNOTICO – C’è anche una parrucchiera di San Pietro Vernotico, Samantha Martina 42 anni a fine marzo prossimo, nello staff degli “hair stylist” che acconceranno gli artisti del festival di Sanremo in onda su Rai Uno dal 6 al 10 febbraio prossimi. Samantha, moglie e mamma di due figli di 12 e 19 anni, la passione per le acconciature ce l’ha da quando aveva appena 16 anni, da dieci anni ha un salone a San Pietro Vernotico insieme al marito anche lui parrucchiere, ma per uomini.

“Sono stata selezionata direttamente da una delle mie aziende la Vitality's, sponsor del Festival, uno dei rappresentanti della linea di prodotti mi ha proposto questa opportunità e io l’ho presa al volo – racconta la 42enne – amo questa professione e mi piace misurarmi sempre con nuove esperienze. Questa non mi era ancora capitata, in passato ho acconciato modelle e partecipanti a prestigiosi concorsi di bellezza. Sanremo è un’avventura tutta nuova, sono molto emozionata ma sono certa che farò un ottimo lavoro, darò del mio meglio”. E martedì si parte alla volta della città dei fiori, per questa nuova avventura.

Da quanto si apprende dal sito della rivista “TV Sorrisi e canzoni” tra i parrucchieri della squadra di Vitality’s che hanno acconciato gli artisti di Sanremo 2018 per lo shooting fotografico della copertina della rivista c’è anche la mesagnese Ursula Emiliano.

