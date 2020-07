Statale Lecce-Brindisi. Sbanda e finisce con l'auto contro lo spartitraffico: illeso il conducente

BRINDISI - Non ha ferito se stesso nè altre persone il conducente dell'Audi station wagon che intorno alle 16,30 di questo pomeriggio ( venerdì 3 luglio) ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere, in maniera violenta, contro lo spartitraffico all'altezza dello svincolo per Torchiarolo e San Pietro Vernotico, sulla statale in direzione Brindisi.

Fortunatamente illeso, nonostante l'abitacolo riporti diversi segni dell'impatto, l'uomo è stato soccorso da alcuni militari che percorrevano la stessa strada. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale di Torchiarolo per gestire il traffico e la pattuglia della stradale. Non è stato necessario il ricorso ai sanitari del 118.

