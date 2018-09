Scarichi in mare, verifiche della Finanza e dall'Arpa

BRINDISI - Scarichi nel mare di Brindisi, nella zona di Granchio Rosso, località Punta Penne, sulla litoranea a Nord della città. Scarichi monitorati questa mattina dai funzionari dell'Arpa in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza: il servizio rientra nelle attività di verifica ordinaria ed è finalizzato al monitoraggio continuo e costante di quel che viene versato in mare. Per questo sono stati eseguiti prelievi di acqua che saranno sottoposti ad analisi nei laboratori, allo scopo di accertare le sostanze presenti e la loro provenienza.