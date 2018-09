Scarpe con marchio Nike contraffatto: sequestro e denuncia

BRINDISI - Autenticamente false. Scarpe con il marchio Nike contraffatto sono state scoperte nel corso di un controllo su un camion bulgaro partito dalla Grecia: 480 paia in 40 cartoni. La merce è stata posta sotto sequestro, mentre l'autista del mezzo è stato denunciato a piede libero in base alle disposizioni di legge in materia di contraffazione.

La scoperta del carico di scarpe è avvenuta in mattinata ed è stata datta dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Brindisi, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza. Nnon è la prima volta che a Brindisi vengono intercettate scarpe con marchio Nike tarocco.