Schiacciato dalle ruote del trattore: pensionato muore in ospedale

FASANO – E’ stato sbalzato dal trattore, cadendo sull’asfalto. Dopo ore di agonia, è morto nella tarda serata di mercoledì (11 aprile), presso l’ospedale Perrino di Brindisi, l’87enne Giovanni De Mola, residente a Pezze di Greco, frazione di Fasano.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 13,30 di ieri in via Galvani, strada periferica di Pezze di Greci. De Mola, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Dopo essere caduto rovinosamente, è stato schiacciato dalle ruote posteriori del trattore. Il veicolo ha proseguito la sua corsa fino a sbattere contro un muro.

Il pensionato è stato soccorso da personale del 118 giunto sul posto in ambulanza. I soccorritori hanno condotto il ferito in codice rosso, presso il nosocomio brindisino. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo qualche ora, il suo cuore si è fermato. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Fasano.