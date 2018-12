Scippa borsa a donna con figlio disabile: preso da personale della Guardia costiera

BRINDISI – Ladro sfortunato l’uomo che intorno alle 16 di oggi, domenica 30 dicembre, ha scippato la borsa a una donna che passeggiava in corso Umberto I a Brindisi in compagnia del figlio disabile: alla scena hanno assistito, oltre che numerosi cittadini, i militari della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Brindisi in servizio sulla motovedetta Cp 263 che senza esitare si sono messi a inseguire il ladro.

Lo hanno catturato poche centinaia di metri dopo in via XX settembre consegnandolo alla polizia nel frattempo giunta sul posto. Il malfattore, un brindisino di 36 anni, è stato portato negli uffici della questura e arrestato. La borsa contenente soldi, documenti ed effetti personali, è sta consegnata alla vittima.