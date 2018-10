Scippo di una borsa a un’anziana con deambulatore: tre condanne

TORRE SANTA SUSANNA – In trasferta da Torre Santa Susanna a Pisa, accusati di aver messo a segno anche uno scippo ai danni di un’anziana di 86 che camminava con l’aiuto di un deambulatore: tre sono stati condannati, due sono stati assolti dal Tribunale toscano di fronte al quale sono stati giudicati per l’episodio avvenuto nel mese di agosto 2013.

Le condanne

Sono stati riconosciuti colpevoli e sono stati condannati: Damiano Russo, 34 anni, a tre anni e otto mesi di reclusione; Antonio Delle Grottaglie, 22, a tre anni e otto mesi (entrambi difesi dall’avvocato Sara Baldini) Manuel Camarda, 31, sei anni e due mesi (difeso dall’avvocato Roberto Bottai). Solo quest’ultimo è nato a Pontedera, ma risulta residente a Torre.

Le assoluzioni

Sono stati, invece, riconosciuti estranei ai fatti: Nicola Totaro, 34 anni (difeso dall’avvocato Raffaele Missere del foro di Brindisi) e Andrea Russo, 25 anni, fratello di Damiano. Assolti per non aver commesso il fatto, stando alla sentenza pronunciata con rito ordinario, a conclusione del primo grado del processo.

Per tutti e cinque gli imputati sono cadute le accuse mosse inizialmente per porto abusivo di armi e rapina di un telefonino cellulare a un automobilista che stava facendo benzina in una stazione di servizio di Ponsacco.

.