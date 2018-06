Scomparso cane non vedente: numerosi volontari impegnati nelle ricerche

SAN PIETRO VERNOTICO – Da venerdì 15 giugno si sono perse le tracce di un cane Husky di quattro anni, di colore bianco, non vedente. Era in campagna tra Lendinuso e Lido Cipolla (marine del Comune di Torchiarolo) insieme al suo padrone, un uomo di San Pietro Vernotico, e a un altro cagnolino, quando è scomparso nel nulla. Ha una pettorina di colore azzurro.

Si chiama Milouse e da quel giorno i suoi padroni non si danno pace. Lo stanno cercando ovunque, da mattina a sera, con l’aiuto di amici, volontari della Protezione civile di San Pietro Vernotico e associazioni animaliste. È stata creata una pagina Facebook “Tutti insieme x cercare Milouse” (si pronuncia Milaus), che viene continuamente aggiornata con le notizie di presunti avvistamenti e le operazioni di ricerca a cui ogni giorno partecipano decine divolontari.

Sono state stampate centinaia di locandine che sono state affisse nelle marine e nei paesi limitrofi. E’ una lotta conto il tempo, il timore è che il cane, essendo cieco, possa essere in difficoltà non trovando la strada di casa.

La zona in cui è scomparso, precisamente nelle campagne alle spalle del distributore di carburanti che si trova sulla litoranea sud di Brindisi, poco prima della marina di Lendinuso, è stata anche sorvolata da un drone. La voce del suo padrone che lo chiama è stata registrata e viene trasmessa durante le ricerche con un megafono. Sono stati perlustrati i canali. Di Milouse nessuna traccia.

“Forse si muove di notte chi sa, magari una ciotola e qualche croccantino fuori dalla porta nelle zone potrebbe aiutarlo a sopravvivere alla fame e la sete, chi sa...” si legge sulla pagina Facebook.

“Prego chiunque lo veda di fermarsi e di seguirlo a debita distanza, perché essendo cieco e chiaramente lontano da casa, sarà spaventatissimo e di conseguenza cercherà di rifugiarsi nelle campagne come già è accaduto ieri sera a Casalabate”. Una segnalazione, infatti, ha riferito di un avvistamento nella mattina di Casalabate. Le ricerche continueranno fino a quando Milouse non sarà ritrovato. I suoi padroni non intendono arrendersi.

