Ambulante di frutta scomparso: diramato un avviso di ricerca

I carabinieri del comando provinciale di Brindisi e della compagnia di Francavilla Fontana, a richiesta dei familiari della persona in questione, hanno diramato un avviso di ricerca che riguarda Giuseppe Santoro, nato a Taranto il 22 ottobre 1964 e residente a Villa Castelli (Brindisi) in Via Napoli 17, coniugato, commerciante ambulante di frutta e verdura.

Giuseppe Santoro si è allontanato alle 8 del mattino odierne dalla propria abitazione a bordo del suo furgone, successivamente rinvenuto in via Primo Maggio sempre a Villa Castelli. All’interno del mezzo è stata rinvenuta una lettera nella quale la persona scomparsa fa intendere che il suo è un allontanamento volontario dalla famiglia per problemi di natura personale ed economica.

Giuseppe Santoro, all’atto dell’allontanamento, vestiva pantaloni di colore verde, un gilet imbottito verde ed una maglia di lana di colore verde. L'altezza è di metri 1,67, corporatura robusta, capelli ricci scursi e occhi neri. Chiunque abbia notizie utili, può mettersi in contatto con i carabinieri della stazione più vicina o attraverso il 112.