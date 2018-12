Scontro fra due auto sulla provinciale: tre persone ferite

SAN PIETRO VERNOTICO – E’ di tre feriti e due auto danneggiate il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 16 di oggi, mercoledì 12 dicembre, sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a Squinzano. Una Kia Picanto e una Fiat Punto sono entrate in collisione durante una manovra di svolta nell’area di servizio che si trova a pochi chilomentri dal centro abitato, sulla via per Squinzano. Alla Punto sono scoppiati gli airbag.

Sul posto sono state inviate due ambulanze del 118, giunte dal Ppt di San Pietro Vernotico che hanno preso in carico i tre feriti. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia locale e i Volontari che hanno presidiato la strada, molto trafficata, durante le operazioni di soccorso.

Le auto sono state entrambe rimosse con il carro attrezzi e riposte nel deposito giudiziario Tarantini. Gli operatori della ditta Tarantini si sono anche occupati della pulizia della strada dai detriti per conto della "Sicurezza e Ambiente".

