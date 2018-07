Scontro frontale sulla statale: marito e moglie perdono la vita

FASANO – Marito e moglie hanno perso la vita a seguito di un terribile incidente che intorno alle ore 14 di venerdì (6 luglio) si è verificato sulla strada statale 172 dei Trulli, conosciuta anche come via dello Zoo Safari, nei pressi della zona industriale di Fasano.

I coniugi viaggiavano, insieme alla figlioletta di due anni, a bordo di una Ford Mondeo che per cause da accertare si è scontrata frontalmente con un furgoncino a bordo del quale si trovavano tre venditori ambulanti di Fasano. Nella collisione è rimasto coinvolto anche uno scooter condotto da un fasanese.

Il conducente della Ford è morto sul colpo. La moglie è deceduta durante il trasporto in ospedale. Illesa, fortunatamente, la bimba, che viaggiava sui sedili posteriori. Il conducente è stato trasportato in gravi ferite presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Solo escoriazioni, invece, per il motociclista, trasportato anch'egli presso il nosocomio del capoluogo.

Sul posto si sono recate diverse ambulanze con personale del 118. I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni hanno operato a lungo per estrarre dalle lamiere aggrovigliato della Ford le vittime. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Fasano, con il supporto dei carabinieri della locale compagnia nella gestione della viabilità. Un tratto di statale è stato chiuso al traffico.

Articolo aggiornato alle ore 16,59

