Scoperta officina meccanica abusiva: denuncia e sequestro

LATIANO - I militari della compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio finalizzato al contrasto delle diverse forme di evasione, hanno individuato, nei pressi di Latiano un’officina meccanica per la riparazione di autoveicoli completamente “abusiva” e totalmente sconosciuta al fisco.

I finanzieri hanno trovato all’interno del locale attrezzature e strumentazioni tipiche dell’attività di riparazione nonché un soggetto intento a riparare due grosse macchine agricole. I successivi riscontri effettuati hanno accertato che l’officina è risultata priva della prescritta iscrizione nel registro delle imprese degli esercenti l’attività di autoriparazione e dei titoli autorizzativi previsti per legge per l’esercizio dell’attività.

Inoltre, durante il controllo, i militari hanno rinvenuto rifiuti speciali pericolosi, batterie e olii esausti, conservati in violazione della normativa che disciplina lo smaltimento dei rifiuti. Conseguentemente, sulla base degli elementi di prova acquisiti, le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro dell’intero locale e dell’attrezzatura utilizzata nonché alla segnalazione del titolare dell’officina alla locale Procura della Repubblica per la violazione alle norme del Testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006) in materia di mancato smaltimento dei rifiuti speciali.

Il servizio rientra nell’ambito del quotidiano impegno della Guardia di Finanza volto a contrastare le violazioni economiche e finanziarie, quali l’abusivismo commerciale, che ingenera una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori che agiscono in conformità alla vigente normativa fiscale e amministrativa.