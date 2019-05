L'impianto di videosorveglianza individua i ladri prima del colpo

LATIANO – L’impianto di videosorveglianza controllato in remoto dalla centrale operativa dell’istituto Vigil Nova ha determinato il fallimento di un furto ai danni dell’impianto di carburanti Ip che si trova sulla statale 7 tra Latiano e Francavilla Fontana. Il fatto è accaduto attorno alle 2,20. Sullo schermo della guardia giurata di turno è comparso un gruppo di soggetti, forse cinque, che si aggiravano attorno alla struttura che funge da ufficio e deposito dell’area di servizio. Sono state immediatamente avvertite le pattuglie dell’istituto di vigilanza in zona e la compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni. All’arrivo delle auto di servizio e delle radiomobili, i ladri si sono dileguati a piedi nelle campagne circostanti, quasi certamente verso un’auto o un furgone in attesa poco distante. Sul posto i carabinieri hanno sequestrato arnesi atti allo scasso. Si sta tentando l’identificazione dei ladri partendo dalle immagini riprese dalle videocamere.