Scritte razziste nei pressi di abitazioni dove vivono famiglie africane

SAN PIETRO VERNOTICO - A pochi metri la chiesa, a due passi la piazza, luogo di aggregazione di gente di tutte le età per eccellenza. Intorno circoli privati. Non poteva mandare messaggio più vergognoso la frase razzista comparsa nei giorni scorsi sul portone di una casa disabitata di via Mercato a San Pietro Vernotico, la stradina che collega Piazza del Popolo alla piazza coperta dove convergono via Mesagne e via Cellino.

“Al rogo i neri”. È stato scritto con vernice bianca su uno sfondo marrone. A pochi metri abitano, in affitto, famiglie africane. Via Mercato da qualche tempo è frequentata anche da persone con la pelle scura. Oltre che da ragazzini con la pelle bianca che bivaccano da mattina a sera sul marciapiede fumando e consumando alcol. Un messaggio vergognoso per un paese dove ci sono, da anni ormai, due progetti Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). E un Cas, con sede a Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico. Dove c’è anche un piccolo market gestito da africani. Uno dei tanti paesi italiani dell’accoglienza.

Chissà cosa penseranno tutte queste persone quando passando da via Mercato leggeranno scritte così tanto cariche di odio nei loro confronti. Chissà se chi lo ha scritto ci ha pensato.

