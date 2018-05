Scrutatori, dopo le polemiche tutti i nomi sezione per sezione. Anche le riserve

BRINDISI – C’è posta per i brindisini i cui nomi figurano nell’elenco degli scrutatori, così come è stato definito a Palazzo di città. E’ partito il tour per le notifiche in vista delle elezioni del prossimo 10 giugno, quando si tornerà alle urne per la scelta diretta del sindaco di brindisi e dei 32 consiglieri. Con appendice di polemica, tutt’altro che affievolita a distanza di giorni dalla riunione della commissione elettorale, quando diventò ufficiale la scelta dei tre ex consiglieri, tutti e tre ricandidati, di procedere con designazione e con il sorteggio, come avrebbero voluto il commissario prefettizio che regge le sorti di Palazzo di città e gli stessi aspiranti sindaco.

Le polemiche

Niente da fare. Giampiero Epifani, in lista con Idea, Antonio Pisanelli, candidato nella lista nata dall’intesa tra la Brindisi virtuosa del notaio Michele Errico e l’Udc, e Luigi Sergi, inserito in Brindisi Popolare, tris in campo per il centrodestra, hanno optato per la “chiamata diretta”. In perfetta linea con quanto era già accaduto nel recente passato, da ultimo in occasione delle politiche del 4 marzo.

Lo scorso 18 maggio si sono presentati davanti alla Commissione elettorale, con nomi già scelti e in alcuni casi anche appuntati su fogli di carta. Persino con indicazione della provenienza, secondo alcuni, politica. Nomine lottizzate o prenotate dalla politica, per effetto di legami parentali o amicali. Ma la legge – va detto – consente la designazione. Per il lavoro svolto nei seggi elettorali, ogni scrutatore riceverà un gettone il cui importo è pari a cento euro circa.

Se da un lato restano le contestazioni, dall’altro, al Comune quell’elenco è stato trascritto su sei fogli e contestualmente è stato dato il via alle notifiche per avvisare gli scrutatori, la maggior parte dei quali è il risultato delle nomine. Solo la parte di pertinenza commissariale è risultato di sorteggio, quindi di scelta affidata unicamente al caso a garanzia della massima imparzialità.

L'elenco degli scrutatori

Sezione 1: Cosimo Angeletta, Adriana Giannelli, Erika Scarano, Danilo Schifeo; Sezione 2: Daniele Bagnulo, Elena Calderari, Loredana Cohen, Danilo Giuseppe Squeo; Sezione 3: Giulia Bottacci, Antonella Carrisi, Arianna Gloria, Carmelo Sergi; Sezione 4: Vincenza Cacciatore, Sara Giudice, Maria Pisanelli, Viviana Tara; Sezione 5: Aldo Cagnazzo, Andrea Carlomagno, Diego Orfano, Angela Scatigna; Sezione 6: Ugo Baldassarre, Mario Calabresi, Paolo De Vito, Simone Quarta; Sezione 7: Rosa Candito, Cosima Desolda, Annalaura Giosa, Roberta Palma; Sezione 8: Elisabetta Capoziello, Rita Castiglia, Nicola De Lucia, Rosetta Flore; Sezione 9: Donatella Ancona, Annalisa Caputo, Walter De Vito, Cosimo Giove; Sezione 10: Teodoro Carbonella, Simone De Iaco, Pietro Gioia, Barbara Giosa; Sezione 11: Enzo Carlucci, Donatella Gerardi, Cosima Giosa, Carola Quarta; Sezione 12: Martina Carlucci, Alessandra De Marco, Elvira Montesardi, Cornelia Scoditti; Sezione 13: Claudia Cassiano, Myriam Conte, Maria Francesca Marseglia, Pasqua Schifeo; Sezione 14: Vita Castellano, Federica Guadalupi, Roberto Marchionna, Vanessa Zuccaro; Sezione 15: Sara Bari, Valentina Castrignano, Deborah Chionna, Marco Lobuono; Sezione 16: Andrea Cavalera, Maria Maddalena Chionna, Fiorella Coarelli, Maria De Blasi; Sezione 17: Maria Filomena Ciciriello, Lidia Ircide, Rosetta Mirabello, Federica Nigro; Sezione 18: Maria Clemente, Vanessa Gioia, Valentina Grassi, Andrea Tepore; Sezione 19: Mauro Carecci, Roberto Codazzi, Anna Daniela Danese, Giuseppina Mazzeo;

Sezione 20: Valentina Carfora, Fabiola Cavalera, Alessio Chionna, Roberta Colella; Sezione 21: Cosima Coluccello, Valentina Dal Seno, Roberta Dalmateno, Anna Laforgia; Sezione 22: Cleopatra Coroneo, Naomi Miglietta, Selena Miglietta, Ilaria Seclì; Sezione 23: Rosaria Cosma, Anna Lauricella, Francesco Pati, Massimiliano Zippo; Sezione 24: Simona Cosma, Antonio Lanza, Martina Palma Lanza, Ilaria Longo; Sezione 25: Antonia Criscuolo, Sarah Gargiulo, Veronica Mastrogiacomo, Francesca Mautarelli; Sezione 26: Maurizio Bibuli, Lidia Carrozzo, Daniele Cucci, Cosimina Frigione; Sezione 27: Francesca Cellie, Minia Curci, Anna Maria Adriana De Vito, Maria Anna Miceli; Sezione 28: Paolo Curianò, Ketty Iaia, Natale Nasti, Teodora Carmina Piliego; Sezione 29: Nicoletta Bruno, Maria Cosimato, Maria D’Aprile, Christian Guadalupi; Sezione 30: Annagloria D’Attis, Stefano D’Urso, Sara Leone, Emanuele Montinaro; Sezione 31: Simona Ancona, Luigi D’Elia, Elisabetta Martinese, Ilenia Paladini; Sezione 32: Emilia De Castro, Miriam Greco, Federica Mappa, Cosimo Tedesco; Sezione 33: Marco Bari, Mario Carbone, Antonella De Luca, Serena Delli Noci; Sezione 34: Alex Bellucci, Lucia Capone, Pierluigi De Luca, Luana Martina; Sezione 35: Alessandra Desolda, Domenico Gatti, Anna Maria Losito, Suci Cinzia Maganza; Sezione 36: Francesco Di Giulio, Maria Fontana, Celeste Napolitano, Giuseppe Ruggiero; Sezione 37: Marianna Altomare, Antonio Consenti, Valentina Di Nuzzo, Rosa Martina, Francesca Marzio, Salvatore Santoro; Sezione 38: Ida Amalia Barbera, Stefania Corciulo, Loredana Di Summa, Francesca Lenna; Sezione 39: Anna Brenda, Addolorata Cassiano, Claudia Faggiano Erika Ragno; Sezione 40: Antonio Farina, Maria Indino, Patrizia Taormina, Andrea Tufano;

Sezione 41: Marielisa Catucci, Mauro Febbraro, Deborah Ostuni, Marika Tronchin; Sezione 42: Paola Fersini, Annalisa Marullo, Marco Morelli, Danilo Zecca; Sezione 43: Endrio Capriccioni, Valentina Fornaro, Antonio Losavio, Fabiola Ostuni; Sezione 44: Daniela Calcagno, Martina Calò, Virginia Frigione, Federica Marzo; Sezione 45: Massimiliano Gabellone, Lucia Lonoce, Lucia Peragine, Rossella Schina; Sezione 46: Alessandra Blè, Ylenia De Marco, Carlo Gabrieli, Marco Minerva; Sezione 47: Giulia Danese, Giuseppe Galiano, Silvia Manni, Gabriella Neglia; Sezione 48: Antonio Gallo, Raffaella Gorgoni, Maria Antonietta Guadalupi, Massimiliano Ostuni; Sezione 49: Eleonora Bevilacqua, Rosilda Cellammare, Giada Gaudioso, Marina Traversa; Sezione 50: Fabio Campobasso, Ida Gentile, Valeria Menegotti, Assunta Palazzo; Sezione 51: Christian D’Astore, Ilaria Di Gloria, Desirè Giannotta, Davide Paolo Loiacono; Sezione 52: Flavia Cafarella, Donato Cordella, Lucia Greco, Francesco Maglie; Sezione 53: Daniela Cerri, Katia Chiatante, Elvira Guadalupi, Davide Schirosi; Sezione 54: Adriano Carriero, Antonella Cordella, Emilio Guadalupi, Paolo Maggiore; Sezione 55: Francesco Lafuenti, Lucia Marra, Maria Antonia Sciarra, Lucia Tedesco; Sezione 56: Andrea De Pascalis, Viviana Di Totero, Antonella Lasalandra, Annarita Saracino; Sezione 57: Maria Branca, Alberto Guadalupi, Maria Leozappa, Dolorice Romanelli; Sezione 58: Lucia Fiusco, Anna Londo, Francesco Malerba, Ilde Marcella Perrone; Sezione 59: Elisa Ciampi, Monica Maletta, Giuseppe Manghisi, Matilde Ribezzi; Sezione 60: Orlando Calabrese, Cotrina Laura De Paola, Laura Losito, Patrizia Mancini;

Sezione 61: Daniela Greco, Caterina Anna Santa Marchese, Fabiana Napolitano, Anna Romanelli; Sezione 62: Patrizia De Pascalis, Luca Giudice, Maria Grazia Moccia, Teodoro Romanelli; Sezione 63: Elena Cesaria, Federica della Corte, Concetta Mondatore, Sara Rizzo; Sezione 64: Cesira Lauricella, Samuele Lillo, Alessandra Morelli, Angelo Davide Orfano; Sezione 65: Sabrina Fontanarosa, Maria Nicoletta Morimando, Daniela Prete, Franco Viola; Sezione 66: Erika Cesi, Anna D’Amico, Pierpaolo Naccarato, Angelo Pili; Sezione 67: Filomena Gioia, Annarita Natali, Apollonio Pierri, Angelo Schirosi; Sezione 68: Monica Fanigliulo, Massimiliano Natali, Sonia Patella, Dalila Picoco; Sezione 69: Corrado Ardizzone, Valentina Guadalupi, Ilario Pennetta, Alena Yankouskaya; Sezione 70: Addolorata Cucinelli, Salvatore Guadalupi, Maurizio Pennetta, Luana Piliego; Sezione 71: Luigi Pignataro, Fabiana Ribezzi, Benito Sardelli, Francesco Vincifori; Sezione 72: Federica Arcadio, Luigi Guadalupi, Cosimo Melcarne, Cosimo Portolano; Sezione 73: Francesca Eramo, Maria Luisa Guadalupi, Daniela Laguercia, Attilio Picoco; Sezione 74: Maria Barletta, Salvatore Gorgone, Helenio Quarta, Massimo Saponaro; Sezione 75: Antonio Pierpaolo Barletta, Fortunato Dimonte, Giuseppe Quatela, Carola Vasile; Giuseppe Abatangelo, Carla Gresi, Francesca Rampino, Sara Tricarico; Sezione 77: Mariateresa Baldassarre, Lucia Castiglia, Marcello Rampino, Sabrina Rini; Sezione 78: Cosima Giannone, Marco Ramaglietta, Paola Reo, Valeria Scarcia; Sezione 79: Mariarosaria Carrozzini, Emanuela Carruezzo, Fabio Guadalupi, Gabriella Marzella, Marina Ribezzi, Rosa Sciscio; Sezione 80: Francesco Arigliano, Alessandra Lavino, Marcello Madaghiele, Matteo Mariano, Giuseppina Santoro, Valeria Santoro.

Questo è l’elenco delle riserve:

Loredana Sardelli, Marianna Forleo, Ilaria Pipino, Rosetta Settimo, Roberta Scafa, Lucia Colaianni, Luana Giannone, Daniela Traversa, Anna Sellitto, Stefano Quarta, Alessandro Stanisci, Francesco Taveri, Maria Sgarellino, Anna Epifani, Marcello Altomare, Cinzia De Virgilio, Enrico Solazzo, Martina Paladini, Antonio Alcidi, Lucia Massaro, Tommaso Spinelli, Valentina Tempesta, Angela Menga, Andrea Cucinelli, Francesca Stellone, Mauro Fontana, Stefania Maldarelli, Francesca Caroli, Alessio Strabace, Maria Tedesco, Lucia De Fazio, Valeria La Marca, Antonio Tedesco, Chiara De Maria, Cosimo Bellucci, Patrizia Covito, Elisa Vasto, Angelo Di Cicco, Luigina De Castro, Francesca Vantaggiato, Marina Vitale, Angela Gabriela Urgese, Giorgia Prudentino, Maria Lida Rosaria Napolitano, Augusto Volgo, Mariana Guttagliere, Valentina Apollonio, Fabio Cordella, Lucia Volpe, Rosalba Zippo, Caterina Chirizzi, Giorgio Conoci, Federica Zammillo, Christian Sollitto, Anna De Fazio, Raffaele Cavaliere, Ettore Zantonini, Sergio Tamurrano, Ida De Fazio, Teodoro Guadalupi, Marialucia Zuccaro, Anna Gaudiano, Christian Ancora, Veronica Zurlo.