Scu, estorsioni alla festa patronale: anche in Appello chieste condanne per 27 brindisini

BRINDISI – In Appello il rappresentante della pubblica accusa ha ribadito l’esistenza di un gruppo di stampo mafioso a Brindisi, composto da giovanissimi – The beginners - riconducibile alla cosiddetta frangia mesagnese, e ha chiesto alla Corte di confermare la sentenza di condanna in primo grado anche per le estorsioni in occasione della festa in onore dei santi patroni, ai danni dei giostrai.

Gli imputati

In attesa della sentenza della Corte d’Appello di Lecce ci sono 27 brindisini, dopo la sentenza pronunciata con rito abbreviato. Tre sono donne. A conclusione della requisitoria, il procuratore generale ha invocato la condanna per Luca Ciampi a dieci anni di reclusione. Il brindisino è ritenuto il diretto referente di Tobia Parisi. Quest’ultimo ha scelto il processo ordinario e secondo l’accusa mossa dai pm dell’Antimafia, avrebbe impartito gli ordini legati alle estorsioni ai danni dei titolari dei parcheggi delle discoteche della provincia, tramite la sua compagna, Veronica Girardo per la quale è arrivata la condanna a cinque anni in abbreviato.

Conferma della sentenza di condanna anche per: Luigi Campana sei anni e quattro mesi; Fabrizio Campioto sei anni e quattro mesi; Ivano Cannalire sei anni; Aldo Cigliola sei anni e otto mesi; Salvatore Del Monte tre anni e otto mesi; Franco Dimastrodonato cinque anni e otto mesi; Marcello Di Mola sei anni; Massimo Esperti sei anni e quattro mesi; Francesco Franchin sei anni e otto mesi; Antonio Grassi sette anni e otto mesi; Monica Grassi quattro anni e otto mesi; Alessandro Leto cinque anni; Tamara Niccoli quattro anni e otto mesi; Cosimo Papa sei anni; Alfonso Polito sei anni (richiesta sette anni)

Richiesta di condanna anche per: Giuseppe Polito a sei anni; Andrea Prudentino a cinque anni; Claudio Pupino a sei anni e quattro mesi; Andrea Reho sei anni e otto mesi; Antonio Tarantino sei anni e quattro mesi; Francesco Trane a tre anni e quattro mesi; Vincenzo Trono sette anni e quattro mesi; Giuseppe Vantaggiato sei anni; Giuseppe Vinci sei anni e Marco Antico a tre anni e dieci mesi per estorsione, dopo l’assoluzione ormai definiva dall’accusa di aver fatto parte dell’associazione di stampo mafioso (difeso da Giuseppe Guastella).

Assoluzioni definitive

Sono diventate definitive perché non impugnate, quattro assoluzioni dall’accusa legata alle affiliazioni alla Scu, affermate con la sentenza pronunciata dal gup del Tribunale di Lecce di fronte al quale è stato incardinato il giudizio in abbreviato: Davide Di Lena (per il quale il pm chiese sette anni) difeso dall’avvocato Laura Beltrami; Orlando Roberto Vito (richiesta sette anni) difeso dagli avvocati Martina Nadia e Simona Marzo; Luigi Girardo assolto come da richiesta, difeso dall’avvocato Giancarlo Camassa; Mario Polito (richiesta sette anni), difeso dall’avvocato Cinzia Cavallo.

L’inchiesta

L’inchiesta coordinata dai sostituti Alberto Santacatterina e Valeria Farina Valaori portò agli arresti il 23 febbraio 2016, dopo le indagini delegate agli agenti della Squadra Mobile di Brindisi. Parti civili sono i Comuni di Brindisi rappresentato dall’avvocato Daniela Faggiano, Torre Santa Susanna con l’avvocato Domenico Palombella e richiesta 200mila euro a titolo di lesione anche dell’immagine e Mesagne con l’avvocato Anna Lisa Valente.

La difesa

Nel collegio difensivo anche gli avvocati: Ladislao Massari, Gianvito Lillo, Giampiero Iaia, Daniela D’Amuri, Cosimo Lodeserto, Mauro Resta, Assunta Caracciolo, Danilo Cito, Mario Laveneziana, Marcello Falcone, Raffaele Missere, Francesco Cascione e Albino Quarta. I penalisti prenderanno la parola nelle prossime udienze, la sentenza della Corte (Scardia presidente) è attesa per gli inizi del nuovo anno.