Secondo furto in venti giorni nella stazione di servizio della litoranea sud

TORCHIAROLO – Nuovo furto alla stazione di servizio Ip sita sulla litoranea Sud di Brindisi tra Torre San Gennaro e Lendinuso marine di competenza del Comune di Torchiarolo. Dopo il colpo con buco della notte tra i 5 e il 6 novembre scorso, ignoti hanno messo a segno un altro furto poco prima delel cinque di oggi, mercoledì 27 novembre. Sono entrati dopo aver mandato in frantumi una vetrata e hanno preso una macchinetta cambia soldi.

La scena è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza installato nell’area di servizio. Ad agire sono stati in quattro, erano a bordo di una Renault e indossavano tutte da meccanico. Sul posto per i rilievi del caso si sono recati i carabinieri, dopo l'entrata in funzione del sistema di allarme.