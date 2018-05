Sei anni dalla strage alla Morvillo: gli appuntamenti in ricordo di Melissa

BRINDISI - Nel sesto anniversario della tragedia della morte per mano assassina di Melissa Bassi, i genitori Rita e Massimo, con immutato amore, la ricorderanno con una santa Messa che sarà celebrata dal parroco don Massimo Alemanno presso la Chiesa di San Giovanni Paolo II a Mesagne (sulla via per Torre S. Susanna) sabato 19 maggio alle 19, ringraziando sin d’ora coloro che vorranno unirsi in preghiera.

Dopo la funzione religiosa, sempre nella stessa chiesa, la Banda giovanile “Citta di Mesagne”, diretta dal Maestro Paride Pezzolla, coadiuvata dalla prof. Patrizia Taurisano e con il soprano Marcella Diviggiano, eseguiranno in memoria di Melissa, musiche e brani di Schubert, Verdi, Greco, Mascagni e Gomez.

Nel ricordo di Melissa, l’associazione sportiva culturale dilettantistica “Legalità et Sicurezza” di Brindisi ha organizzato, anche per quest’anno, il “Memorial Melissa Bassi”, evento sportivo a carattere benefico, giunto alla sesta edizione, che si svolgerà nelle giornate del 22, 24 e 27 maggio presso lo stadio “Fanuzzi” di Brindisi e il 5 giugno presso il Palazzetto “Palamelfi” di Brindisi. In questa stessa data, al termine delle manifestazioni previste, si svolgerà anche l’estrazione dei premi della lotteria abbinata al Memorial, il cui incasso sarà interamente devoluto in beneficenza per l’acquisto di “Lavagne Interattive Multimediali” che saranno donate in alcune scuole della provincia.