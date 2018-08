Sottopasso via Appia: "Allagato anche se non piove. Perche?"

BRINDISI - Un cittadino ci scrive e ci invia alcune foto significative. Il tema, il solito sottopasso di via Appia, sempre terra di nessuno. ma questa volta non si tratta di vandalismo (nell'immagine che pubblichiamo è visibile ancora l'ultimo insulto sulla parete appena imbiancata), ma nuovamente del problema degli allagamenti.

"A Brindisi non piove da mesi ma anche oggi purtroppo il sottopasso del ponte ferroviario era totalmente allagato impedendone l'attraversamento da parte dei cittadini. Una città che cambia... In peggio? Centinaia di migliaia di euro spesi per ritrovarci con una struttura fatiscente dove l'acqua che allaga ed impedisce il passaggio degli ignari cittadini che si ritrovano bloccati e costretti a percorrere oltre 2 chilometri in più per ritrovarsi dall'altra parte della città".

L'autore della segnalazione chiede al nuovo sindaco di inviare sul posto i tecnici comunali, per accertare le cause dell'affioramento di acqua dalla pavimentazione del sottopasso, e quindi di porre rimedio alla situazione.