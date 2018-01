Sempre ostruito dall'auto incendiata lo scivolo per disabili

BRINDISI - Ostruisce dalla notte di San Silvestro l'ormai noto e violato scivolo per disabili che si trova ad angolo con via Corte Cappuccini, ma nessuno ne ha disposto la rimozione: non il proprietario, ma neppure il Comune di Brindisi più che titolato ad agire in danno proprio perchè il veicolo, una Ford C-Max, blocca un accesso dedicato alle persone su sedia a rotelle, quindi previsto e tutelato dalle leggi in materia.

Insomma, l'auto data alle fiamme da ignoti alcune notti fa è sempre lì, in attesa di essere spostata altrove, si tratti di una officina meccanica, del garage del proprietario oppure di un parco di demolizione. Va sottolineato che per tenere libero quello scivolo, spesso utilizzato come punto di sosta abusivo da vari automobilisti, sono già intervenuti in altre occasioni gli agenti della polizia locale. Perchè ora non viene chiamato il carro attrezzi?