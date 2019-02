Sentenza Multiservizi: "Valuteremo quanti sono i lavoratori interessati"

BRINDISI – Avrà verosimilmente effetti sul bilancio del Comune di Brindisi la sentenza del tribunale del lavoro che condanna la Multiservizi a corrispondere a un dipendente l'assegno mensile ad personam revocatogli nell’aprile 2014. Alla luce di tale pronunciamento, infatti, anche altri lavoratori, con ogni probabilità, chiederanno la restituzione di quello che all’epoca dei fatti venne considerato dall’amministrazione comunale un benefit ingiustificato. Sia la dirigenza della società in house, il cui socio unico è il Comune di Brindisi, che la stessa amministrazione comunale si stanno adesso interrogando sulla portata della sentenza.

“Nei prossimi giorni – dichiara a BrindisiReport l’assessore al Bilancio con delega alle partecipate, Cristiano D’Errico – faremo delle valutazioni, tenendo conto del fatto che l’amministratore della Multiservizi possa decidere di ricorrere in appello”. La seconda considerazione di D’Errico, appunto, riguarda la portata della sentenza. “Bisognerà capire – dichiara - quanti potranno inserirsi in questo filone. Va fatta una valutazione meramente numerica: Quanti sono i lavoratori che in virtù di questa sentenza potrebbero impugnare la revoca degli assegni?”.

“Si tratta di una notizia fresca – conclude D’Errico – dobbiamo avere il tempo di misurarla anche con l’amministratore unico”.