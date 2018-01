Lotteria Italia: la fortuna gira al largo dalla provincia di Brindisi

Neppure un biglietto di consolazione della Lotteria Italia per la provincia di Brindisi, la più scalognata tra le province di una Puglia, questa volta, con poca fortuna, che ha toccato la vincita massima solo i 50 milioni piovuti su un cittadino di Lucera (Foggia). Per il resto solo qualche vincita di terza categoria, quella di Manduria la più vicina al territorio brindisino.

Del resto, dicono le statistiche, si è trattato di una edizione in calo della Lotteria Italia in Puglia: nel 2017 sono stati staccati 362mila biglietti, il 6% in meno. La migliore performance in assoluto è a Bari (124mila tagliandi), dove però il calo percentuale è del 6,9%. Come trend fa peggio solo Foggia (-8,7%), con circa 78mila tagliandi venduti. Nella classifica di vendita seguono Lecce (70mila biglietti venduti, -4,9%), Taranto (36mila, -3,9%) Brindisi (29mila, -4,5%) e Barletta (25mila tagliandi, lo 0,1% in meno).

Una tendenza al ribasso che viene confermata dal risultato nazionale delle vendite, inferiore a quello del 2016, ma con 8,6 milioni di biglietti venduti, e incassi per 43 milioni di euro, la Lotteria Italia di quest'anno fa registrare comunque il terzo miglior risultato dal 2011: in quell'edizione i tagliandi staccati furono 9,6 milioni (in calo del 17,2% rispetto all'edizione precedente), scesi poi a 8 milioni nel 2012 (-16%), a 6,9 milioni nel 2013 (-13,3%), per poi assestarsi a 7,6 milioni nel 2014.

Anche in questo caso la fonte è l'agenzia specializzata Agripronews. Due anni fa i tagliandi staccati sono stati nel complesso 8,7 milioni (+13%), mentre lo scorso anno hanno raggiunto quota 8,8 milioni (+1,3%). Quest'anno infine il numero esatto dei biglietti venduti è stato di 8.603.900 (il 2,28% in meno).

Riepiloghiamo gli esiti del sorteggio: i 5 milioni di euro sono andati al biglietto serie Q numero 067777 venduto ad Anagni (Frosinone); i 2,5 milioni di euro al biglietto serie P numero 245714 venduto a Milano; i 1,5 milioni di euro al biglietto serie D numero 034660 venduto a Rosta (Torino); 1 milione al biglietto serie P numero 462926 venduto a Pinerolo (Torino); i 500mila euro al biglietto serie D numero 243750 venduto a Roma.

I biglietti da 50 mila euro

F 233484 venduto a Firenze

U 205349 venduto a Montese (MO)

I 465167 venduto a Roma

U 076485 venduto a Magione (PG)

R 415050 venduto a Roma

B 114774 venduto a Bagnolo Mella (BS)

I 170928 venduto a Bresso (MI)

R 089935 venduto a Altopascio (LU)

M 405207 venduto a Tivoli (RM)

A 133596 venduto a S. Gennaro Vesuviano (NA)

U 064207 venduto a Fiumicino (RM)

G 084289 venduto a Corigliano Calabro (CS)

D 291950 venduto a Correggio (RE)

F 206540 venduto a Roma

T 206856 venduto a Roma

S 368547 venduto a Latina

L 436591 venduto a Desenzano (BS)

C 059259 venduto a Anagni (FR)

B 367022 venduto a Firenze

E 224798 venduto a Parma

R 491223 venduto a Roma

A 466628 venduto a Torre Annunziata (NA)

N 242819 venduto a Caronno Pertusella (VA)

I 268849 venduto a Avella (AV)

T 294994 venduto a Anzio (RM)

M 239686 venduto a Sassari

F 224885 venduto a Binasco (MI)

N 077178 Somma Lombarda venduto a (VA)

G 133761 venduto a Sorrento (NA)

G 120663 venduto a Piubega (MN)

I 324044 venduto a Jesi (AN)

G 267830 venduto a Serravalle Pistoiese (PT)

N 486646 venduto a Sestola (MO)

C 250085 venduto a Casoria (NA)

S 049055 venduto a Reggello (FI)

Q 186089 venduto a Vicenza

E 287918 venduto a Piacenza

N 028098 venduto a Bologna

A 043587 venduto a Milano

Q 375626 venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

N 168284 venduto a Busto Arsizio (VA)

O 352360 venduto a Colleferro (RM)

E 080180 venduto a Lucera (FG)

F 201816 venduto a Campobasso

L 090599 venduto a Capena (RM)

D 398757 venduto a Monterotondo (RM)

M 260568 venduto a Codroipo (UD)

P 391773 venduto a Roma

E 208473 venduto a Casalgrande (RE)

A 058487 venduto ad Anagni

I biglietti da 20mila euro

C 450592 Brentino Belluno (Vr)

L 296660 Milano (Mi)

P 405541Verona (Vr)

G 376016 Leonessa (Ri)

D 480156 Cesana Brianza (Lc)

L 65269 Crema (Cr)

G 32392 Darfo Boario Terme (Bs)

M 353004 Cambiago (Mi)

I 226765 Chivasso (To)

L 285708 Corleone (Pa)

C 68038 Acireale (Ct)

U 378812 Parma (Pr)

E 304135 San Candido (Bz)

G 281843 Francavilla In Sinni (Pz)

I 302278 Verona (Vr)

T 93269Casalecchio Di Reno (Bo)

T 176641 Merate (Lc)

N 270052 Milano (Mi)

E 235630 Torino Di Sangro (Ch)

O 132182 Macerata (Mc)

L 345970 Nogarole Rocca (Vr)

I 460723 Roma (Rm)

O 7220 Bolzano Vicentino (Vi)

L 456185 Torino Di Sangro (Ch)

D 283480 Mediglia (Mi)

E 280778 Enna (En)

F 196945 Valbrembo (Bg)

C 287589 Bernalda (Mt)

R 490386 Roma (Rm)

R 229577 Pieve Di Soligo (Tv)

T 446182 Roma (Rm)

B 132826 Rottofreno (Pc)

N 98304 Pescara (Pe)

B 330624 Medicina (Bo)

A 317088 Roma (Rm)

F 41844 Peschiera Borromeo (Mi)

N 106521 Darfo Boario Terme (Bs)

D 186827 Zola Predosa (Bo)

U 23700 Livorno (Li)

L 404236 Roma (Rm)

R 420859 Cassano Magnago (Va)

C 67492 Lamezia Terme (Cz)

N 493706 Trento (Tn)

R 40506 Bagnolo S. Vito (Mn)

O 239761 Basilicanova (Pr)

B 95719 Lizzanello (Le)

R 460645 Pomezia (Rm)

M 106065 Camaiore (Lu)

N 401905 Palermo (Pa)

O 105036 Firenze (Fi)

Q 275142 Baronissi (Sa)

N 52729 Legnago (Vr)

R 351973 Fiano Romano (Rm)

B 209318 S.Giov.Lupatoto (Vr)

P 479599 Selvino (Bg)

C 167704 Fossano (Cn)

T 440765 Montano Lucino (Co)

E 297782 Campogalliano (Mo)

F 33386 Verbania (Vb)

C 290672 Civitella D’agliano (Vt)

B 318008 Civitavecchia (Rm)

S 254705 Roma (Rm)

E 128827 Catania (Ct)

G 470819 Roma (Rm)

O 209095 Bolognetta (Pa)

N 137579 Busnago (Mb)

R 493579 Tarvisio (Ud)

U 240485 Via Quarenghi N 23 (Mi)

F 94396 Roma (Rm)

F 433932 Milano (Mi)

A 219149 Roma (Rm)

R 111204 Misterbianco (Ct)

O 69268 Gallicano Nel Lazio (Rm)

F 222770 Parma (Pr)

L 48463 Trontano (Vb)

S 120835 Vadena- Pfatten (Bz)

F 128407 Biella (Bi)

A 311426 Altamura (Ba)

B 242969 Roma (Rm)

D 303065 Torino (To)

M 34700 Fiumicino (Rm)

R 343543 Teano (Ce)

C 196853 Satriano Di Lucania (Pz)

G 464478 Andria (Ba)

Q 129936 Merano (Bz)

I 405447 Milano (Mi)

M 217164 Bagnolo S. Vito (Mn)

N 23001 Napoli (Na)

M 91297 Mottola (Ta)

S 421266 Lecce (Le)

B 99627 Brescia (Bs)

R 460858 Cerea (Vr)

P 381628 Roma (Rm)

L 185869 Ortona (Ch)

B 223443 Torino (To)

A 427193 Pero (Mi)

Q 431116 Roma (Rm)

M 451130 Bertinoro (Fc)

P 332869 Riccione (Rn)

N 238148 Riccione (Rn)

I 60694 Napoli (Na)

Q 110649 Napoli (Na)

Q 459771 Mola Di Bari (Ba)

M 109984 Sesto San Giovanni (Mi)

M 393013 Lissone (Mb)

L 34057 Agliana (Pt)

G 263814 Bertinoro (Fc)

L 132698 Montegrotto Terme (Pd)

B 83353 Rionero In Vulture (Pz)

S 154101 Polla (Sa)

G 101314 Campagna (Sa)

P 428671 Rodano (Mi)

F 272662 Anagni (Fr)

S 190438 Pompei (Na)

Q 158989 Comiso (Rg)

D 44116 S Giovanni Valdarno (Ar)

P 186841 Napoli (Na)

O 392551 Roma (Rm)

D 361432 Roma (Rm)

E 161784 Tortona (Al)

R 215860 Civitella Del Lago (Tr)

U 196613 Sciacca (Ag)

P 137902 Savignano Sul Rubicone (Fc)

N 406384 Belpasso (Ct)

I 31952 Cesena (Fc)

N 175128 Milano (Mi)

G 476737 Cagliari (Ca)

D 82948 Manduria (Ta)

N 63004 Trento (Tn)

L 274097 Salerno (Sa)

U 296170 Carmagnola (To)

D 43676 Roma (Rm)

O 353091 Sona (Vr)

N 357882 Siena (Si)

G 495048 Roma (Rm)

I 151524 Salerno (Sa)

T 391228 Milano (Mi)

C 210551 Casalgrande (Re)

M 387030 Soverato (Cz)

D 33329 Sluderno (Bz)

U 165099 San Giuliano Terme (Pi)

R 419633 Roma (Rm)

E 99366 L Aquila (Aq)

N 242910 Sant Elpidio A Mare (Fm)

L 17533 Santa Maria Capua Vetere (Ce)

O 59152 Pianfei (Cn)

A 249286 Milano (Mi)

F 266437 Milano (Mi)

F 137858 Capurso (Ba)

N 255420 Stroppiana (Vc)