Al volante senza patente e ubriaco finisce contro portone di un garage

TORRE SANTA SUSANNA - Senza patente e ubriaco al volante, perde il controllo dell'auto e finisce contro il portone di un garage, denunciato per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza alcolica. Protagonista di questa vicenda un 37enne di Torre Santa Susanna, G.L.

La patente non l’aveva mai conseguita. L’incidente si è verificato nella serata del 19 marzo in via Angela Sala a Torre Santa Susanna, il garage contro cui è finito l’uomo che era a bordo di una Citroen Picasso appartiene a un 42enne, la struttura è stata gravemente danneggiata. Lo stesso conducente ha riportato ferite e contusioni ma dagli accertamenti riguardo al tasso alcolemico è emerso un valore pari a 2,20 grammi/litro. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

L’art.186 del codice della strada "Guida sotto l'influenza dell'alcool" punisce le condotte di chi guida in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni, previste al secondo comma, puniscono tutti i conducenti sorpresi alla guida con tassi alcolemici che superano il limite massimo consentito di 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, sfociando in responsabilità penali già da valori superiori a 0,8.