Guida senza patente o sotto l'effetto di alcolici, scattano tre denunce

Continuano a fioccare denunce per reati come la guida senza patente o in stato di ebbrezza alcolica, purtroppo ben lontani dall’estinzione (e se si provasse con sanzioni penali più severe?). A San Vito dei Normanni, i carabinieri della stazione locale hanno fermato per controlli e denunciato in stato di libertà per guida senza patente poiché revocata un 51enne del luogo. L’uomo è stato controllato in via Roma alla guida di una Fiat Punto di proprietà della moglie. L’indagato ha ripetuto la stessa violazione già commessa nel luglio del 2018, contestatagli dalla stazione carabinieri di Tuturano. Il veicolo è stato affidato alla proprietaria.

Nell’ambito di un vasto servizio condotto sia nell’entroterra che nelle località costiere da Savelletri a Villanova dai carabinieri della compagnia di Fasano e delle stazioni collegate, i militari della sezione radiomobile hanno deferito in stato di libertà un 40enne fasanese. L’uomo è stato fermato a un posto di controllo alla guida dell’autovettura Fiat Stilo di proprietà del fratello, ed è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. Sottoposto ad accertamento, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,38 grammi per litro di sangue. La patente è stata ritirata e il veicolo affidato al proprietario.

Per restare nello stesso ambito, i militari della stazione di Fasano, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un’altra persona, un 44enne del luogo, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la guida in stato di ebbrezza. L’uomo alla guida della sua Ford Fiesta era rimasto coinvolto autonomamente in un lieve sinistro stradale. Nella circostanza si era rifiutato di sottoporsi ai previsti test per assunzione di alcolici e stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e la vettura sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca.