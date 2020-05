Fucile e munizioni trovati in una buca sotto un masso

SAN VITO DEI NORMANNI - I carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni, impegnati in servizi anticrimine assieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, hanno denunciato a piede libero un uomo di 47 anni per detenzione abusiva di armi e munizioni.

In seguito ad una perquisizione domiciliare, i militari operanti hanno rinvenuto, interrati a una profondità di circa un metro, nel terreno attiguo all’abitazione dell’uomo, un fucile da caccia Franchi calibro 12 con 126 cartucce dello stesso calibro, di cui 2 a palla elicoidale, e 19 cartucce calibro 7,65.

L’arma e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro, per verificarne la provenienza, e per gli accertamenti balistici del caso. Fucile e munizioni erano occultate in una busca scavato sotto un grosso masso, in un tratto di terreno cosparso di rottami.