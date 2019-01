Farmaci anabolizzanti un una scatola da scarpe: denuncia e sequestro

ERCHIE – Nascondeva in una scatola da scarpe dieci confezioni di anabolizzanti. Un 32enne di Erchie è stato denunciato a piede libero per ricettazione di farmaci provenienti da canali di rifornimento illeciti. L’uomo ha ricevuto nella giornata di ieri (domenica 27 gennaio) la visita dei carabinieri della stazione di Erchie. La scatola piena di farmaci è stata trovata su di un armadio che si trovava nella camera da letto della sua abitazione. Sei delle confezioni sono state prodotte in India, Thailandia, Moldavia e Portorico, per un totale di 25 fiale e 50 compresse. Sono farmaci privi della prevista Aic (autorizzazione di immissione in commercio), che viene concessa dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), per i farmaci commercializzati sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda le altre quattro confezioni, per un totale di cinque fiale e 10 compresse, si tratta di farmaci prodotti in Italia che hanno la prevista Aic dell’Aifa, ma necessitano per essere assunti della prescrizione di un medico specialista. Dagli accertamenti risulta che l’uomo non è in possesso di alcuna prescrizione sanitaria e non segue alcuna terapia a seguito della quale tali farmaci possono essere prescritti. Pertanto la loro provenienza deriva da canali non ufficiali. Alla richiesta di chiarimenti sulla provenienza dei farmaci, il 32enne ha riferito di averli acquistati in spiaggia, circa due anni addietro, da una persona di cui non ha voluto fornire le generalità. Tutti i farmaci sono stati sottoposti a sequestro.

La banca dati del farmaco, predisposta dall’Agenzia italiana del Ffrmaco, è l’unica banca dati ufficiale che permette la consultazione dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e dei fogli illustrativi aggiornati dei farmaci autorizzati in Italia. La banca dati pubblica, è destinata a chiunque sia interessato ad acquisire informazioni aggiornate sui farmaci autorizzati in Italia. Si tratta di uno strumento di particolare utilità, sia per gli operatori sanitari sia per i pazienti, che, consultandola possono meglio comprendere i benefici e i possibili effetti indesiderati dei farmaci che sono stati loro prescritti.