Sequestrate oltre 400 di bombole di gpl a uso domestico: una denuncia

FASANO - Oltre 400 bombole di Gpl a uso domenistico sono finite sotto sigilli per mancato rispetto dei requisiti di sicurezza: i finanzieri hanno denunciato il titolare dell'azienda, all'esito dei controlli che hanno riguardato complessivamente 6.190 chilogrammi di Gpl.

L’ispezione è stata condotta in un deposito dell'impresa, che ha sede a Fasano, utilizzato per lo stoccaggio del gas: le bombole erano pronte per essere immesse in commercio, in assenza di una regolare attestazione di “conformità antincendio”. L’impresa era stata autorizzata allo stoccaggio massimo di mille chilogrammi a fronte degli oltre 6000 rinvenuti dai finanzieri. Inoltre, da un esame accurato dei recipienti di metallo, è emerso che molti di essi avevano certificati di collaudo scaduti, manomessi oppure non in regola con la vigente normativa, escludendo in tal modo la garanzia di sicurezza degli stessi.

Conseguentemente, il titolare dell’impresa è stato segnalato a piede libero per violazione dell’articolo 679 del Codice penale, per omessa denuncia di materie esplodenti e dell’articolo 437 per rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Il servizio rientra nell’ambito del quotidiano impegno della Guardia di Finanza volto a contrastare le violazioni economiche e finanziarie e a tutelare gli imprenditori che operano in conformità alla vigente normativa fiscale ed amministrativa.

