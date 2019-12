Maxi carico di droga al largo di Brindisi: arrestato uno scafista

BRINDISI –Quel carico di droga (310 chili di marijuana e 24 chili di hascisc) avrebbe fruttato un guadagno di circa quattro milioni di euro, ma è stato intercettato in mare, durante il trasporto verso le coste brindisine. Un nuovo, importante, sequestro di sostanze stupefacenti sulla rotta del Canale d’Otranto è stato effettuato, nelle giornata di ieri (lunedì 9 dicembre) dai militari della Guardia di finanza della Sezione Operativa Navale di Brindisi, del Reparto operativo aeronavale di Bari. Il carico di droga viaggiava a bordo di un natante condotto da un cittadino originario dell’Albania.

Fermato a poche miglia al largo di Brindisi, lo scafista ha reso dichiarazioni “vaghe e incoerenti” riguardo all’insolita posizione in cui si trovava il natante, uno scafo in vetroresina di circa cinque metri, con un potente fuoribordo. A quel punto l’imbarcazione è stata condotta nel porto di Brindisi, dove è stata effettuata a un controllo nel corso del quale, nascosti in un vano situato sotto la plancia di comando, i militari hanno rinvenuto 186 involucri di cellophane contenenti 310 chili di marijuana e 24 chili di hasisc.

Il natante è stato sottoposto a sequestro, mentre lo scafista è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione aeronavale conferma l’efficacia del dispositivo di presidio marittimo messo in atto dalla Guardia di Finanza quale “polizia del mare”, a contrasto dei traffici illeciti rivolti verso i confini nazionali e dell’Unione Europea.

La perfetta sinergia tra la componente aeronavale del Corpo, gli assetti Frontex, i Reparti territoriali delle Fiamme Gialle, nonché la stabile e consolidata collaborazione con le Autorità di Polizia albanesi, per il tramite del Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza di stanza a Durazzo, sta consentendo, grazie anche ai proficui rapporti di collaborazione con le varie Procure della Repubblica, di contrastare efficacemente i sodalizi criminali che gestiscono il traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

