Nascondeva in casa 11 involucri di cocaina: arrestato un brindisino

BRINDISI – Nascondeva in casa 11 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 4,628 grammi. Si sono aperte le porte del carcere per un brindisino di 35 anni già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I poliziotti della Sezione volanti nella giornata di ieri (giovedì 23 gennaio) si sono recati presso la sua abitazione per notificargli un decreto di sospensione della misura dei domiciliari, con conseguente trasferimento in carcere, a seguito delle numerose violazioni degli obblighi riscontrate dalla stessa polizia.

Alla vista degli uomini in divisa, l’uomo ha dato evidenti segnali di nervosismo. A seguito di approfondita perquisizione, gli agenti hanno ritrovato gli involucri contenenti polvere bianca. Complessivamente la Sezione volanti dall’inizio dell’anno ha effettuato 343controlli, nell’ambito di una incessante attività volta a reprimere i reati predatori e lo spaccio di droga.