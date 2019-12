Dopo lo sgombero dei cantieri, anche i sequestri di rifiuti speciali

BRINDISI – E dopo la giornata dello sgombero dell’area dei cantieri Cbs-Damarin, società dichiarate decadute dalla concessione demaniale marittima, è arrivata anche quella dei sequestri penali di alcune aree esterne agli stessi cantieri, nell’ambito di una indagine per reati ambientali su cui sta lavorando la Procura della Repubblica di Brindisi per l’accertamento delle relative responsabilità.

Personale dell’Arpa, dipartimento di Brindisi, e della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, hanno delimitato e apposto stamani i sigilli su ordine del magistrato competente a siti in cui erano stati accumulati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivati da attività di cantiere, come oli, parti meccaniche, resti e pezzi di imbarcazioni, che solo in parte erano stoccati all’interno di cassoni, mentre il resto era sparso sul terreno.

Il procedimento penale servirà a stabilire anche chi dovrà provvedere alla bonifica dei siti posti sotto sequestro, secondo quanto previsto dalla legge, oltre che a rispondere dei reati al momento ipotizzati, previsti dal Testo unico sull’ambiente ma anche – nel caso fossero coinvolte parti del demanio marittimo – anche dal Codice della Navigazione.