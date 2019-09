L'autofficina era abusiva: scattano denuncia e sequestro

ERCHIE – Un’autofficina totalmente abusiva è stata oggetto di un controllo da parte dei carabinieri della stazione di Erchie e dei carabinieri forestali di Brindisi, al termine del quale un 52enne del luogo è stato denunciato a piede libero.

I carabinieri hanno accertato che l’uomo esercitava attività di autoriparazione in forma abusiva all’interno dei locali di proprietà di un 58enne del luogo, producendo rifiuti speciali pericolosi che accatastava e gestiva senza le previste autorizzazioni.

A suo carico, inoltre, si è proceduto anche al sequestro amministrativo di tutta l’attrezzatura rinvenuta ed alla chiusura dell’attività, nonché a una contestazione amministrativa per 5.164,57 euro, per l’esercizio di attività di autoriparazione non iscritta al registro delle imprese.