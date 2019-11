Lavori di ampliamento abusivi: sequestro preventivo delle opere

OSTUNI – Bloccati in fase iniziale dai militari della stazione di Ostuni dei carabinieri forestali i lavori di ampliamento non autorizzati in una abitazione estiva di Contrada Torre Bianca, ai limiti del Parco regionale delle Dune Costiere. Durante un pattugliamento per la prevenzione dei reati ambientali, una pattuglia ha notato una betoniera ed un cumulo di sabbia nei pressi di una casa.

Il proprietario, che si trovava sul posto, a richiesta dei carabinieri forestali “non ha potuto esibire alcuna documentazione giustificativa dei lavori edili che stava realizzando, al momento due basamenti di cemento armato, rispettivamente 30 e 60 cm fuori terra, con lati di metri 4 per 13,60 e metri 5,50 per 7,60, giustapposti al fabbricato esistente, evidentemente per crearne un ampliamento con nuove volumetrie, per cui sarebbe stato necessario un permesso di costruire”.

I militari della pattuglia hanno pertanto proceduto di iniziativa col sequestro penale preventivo dell’area occupata dai due basamenti, allo scopo di impedire che i lavori potessero proseguire. Il proprietario ed esecutore materiale delle opere, il 28enne V.G. di Monopoli, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Brindisi per realizzazione di nuovo intervento edilizio in assenza del prescritto permesso.