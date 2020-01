Blitz della Mobile: droga e pistola in un appartamento al Paradiso

BRINDISI – In casa non c’era nessuno. I poliziotti della Squadra mobile di Brindisi hanno chiesto ausilio ai vigili del fuoco per perquisire un appartamento al terzo piano situato in piazza Stano, al rione Paradiso. Al suo interno si trovavano una pistola calibro 7,65 e 600 grammi di marijuana. E’ andato a buon fine il blitz scattato intorno alle ore 14 di oggi (sabato 11 gennaio), al culmine di un’attività investigativa condotta dagli uomini della sezione Antidroga diretti dal vicequestore Rita Sverdigliozzi.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno chiesto l’intervento dei pompieri. Con il supporto di un’autoscala hanno raggiunto il balcone dell’abitazione. Dopo aver forzato la porta finestra, gli agenti sono entrati all’interno dell’appartamento e lo hanno perquisito palmo a palmo, con l’aiuto anche delle unità cinofile.

La ricerca, estesa anche al terrazzo, ha dato i suoi frutti. La Mobile ha infatti rinvenuto l’arma, detenuta illecitamente, e la droga. Adesso bisognerà risalire al proprietario dell'appartamento e a chi materialmente ha nascosto lì la pistola e la sostanza stupefacente.