Pacco carico di droga recapitato dalla Slovenia, ma arrivano i carabinieri

ERCHIE – Da Lubiana (Slovenia) a Erchie, tramite un corriere postale. Il 21enne Francesco Ligorio, 19 anni, di Erchie, aveva appena ricevuto un plico contenente 50 grammi di marijuana quando i carabinieri della locale stazione si sono recati presso la sua abitazione. Il giovane, alla vista degli uomini in divisa, si è dato alla fuga nelle campagne circostanti, portando con sé il pacco. Ma i militari lo hanno immediatamente rintracciato, sequestrandogli il pacco contenente la sostanza stupefacente, suddivisa in due buste sottovuoto. Poi, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, Ligorio è stato arrestato in regime di domiciliari, per il reato di importazione e detenzione di sostanza stupefacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.