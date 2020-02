Un sacco pieno di droga nascosto nel salotto: arrestato un giovane

MESAGNE – Nascondeva nel soggiorno un sacco contenente 4 chili di marijuana e un chilo di hascisc. Il 29enne Marco Corbezzolo, di Mesagne, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, nella mattinata di ieri (giovedì 20 febbraio) ha cercato di eludere un posto di controllo effettuato dai militari, mentre procedeva alla guida della propria Fiat Idea. Il giovane, in particolare, si è fermato a circa 500 metri di distanza rispetto al luogo indicato.

In un primo momento i carabinieri gli hanno contestato delle violazioni al codice della strada consistenti nella mancanza della copertura assicurativa e della revisione del veicolo. Poi le forze dell’ordine si sono recate presso la sua abitazione, per sottoporla a perquisizione. Ebbene, in un mobile del soggiorno, i carabinieri hanno trovato un sacco nero di plastica contenente cinque chili di sostanza stupefacente: 4 chili di marijuana e un chilo di hascisc suddiviso in vari panetti. Il 29enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.