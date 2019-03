Sigarette di contrabbando nascoste in un pullmino: sequestro e denuncia

BRINDISI – Aveva nascosto 234 pacchetti di sigarette di contrabbando nella cappelliera di un pullmino, ma il nascondiglio è stato scoperto dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Brindisi. Un cittadino di 54 anni originario dell’Albania è stato denunciato a piede libero per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il mezzo, un Mercedes Sprinter, di proprietà di un altrio cittadino albanese, è stato fermato per un controllo poco dopo la mezzanotte, in via Enrico Fermi, nella zona industriale di Brindisi. Il mezzo aveva lasciato da poco il porto di Brindisi, dove era arrivato a bordo di un traghetto proveniente dell'Albania.

Il conducente è stato sottoposto a perquisizione personale. Successivamente, con l’ausilio di una unità cinofila della guardia di finanza, la perquisizione è stata estesa al veicolo.

Durante tale controllo le forze dell’ordine hanno rinvenuto il carico di sigarette, di varie marche, tutte prive del sigillo dei Monopoli di stato, nei doppifondi delle cappelliere del mezzo. Oltre alla merce clandestina, è stata anche sequestrata la somma di 600 euro in banconote.