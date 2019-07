Controlli a tappeto dell'Arma: giovani sorpresi con tirapugni e coltello

BRINDISI – Se ne andava in giro in città con una noccoliera tirapugni. Un brindisino di 27 anni è stato denunciato a piede libero nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di Brindisi. Analoga attività è stata effettuata anche dai colleghi della compagnia di Fasano.

Controlli a Brindisi

Nel capoluogo, i militari della Sezione radiomobile hanno monitorato con attenzione i luoghi di ritrovo della movida notturna, effettuando anche dei posti di blocco. Il 27enne sorpreso con il tirapugni deve rispondere del reato di possesso di oggetti atti ad offendere. Un coetaneo è stato invece segnalato alla competente autorità amministrativa, poiché trovato in possesso di 0,75grammi di cocaina, occultata all’interno del suo borsello, il tutto sottoposto a sequestro;

Segnalato anche un 22enne di San Pietro Vernotico che nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana nascosti negli slip

Controlli a Fasano

I carabinieri della compagnia di Fasano hanno concentrato la loro attenzione anche sulle località balneari. Nell’ambito di tale attività, un 32enne di Fasano è stato trovato in possesso di un coltello da cucina del genere proibito e una spranga in acciaio, di cui non è stato in grado di giustificarne la detenzione. Inoltre è stato sanzionato per evidente stato di ebrezza alcolica. Segnalato alla prefettura, invece, un 24enne sorpreso con uno spinello.

Nel complesso, i carabinieri della compagnia di Fasano hanno eseguito 10 perquisizioni personali, identificato 96 persone, controllato 64 autoveicoli e impiegato 30 militari. Sono state altresì controllate 16 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione.