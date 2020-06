Traversine ferroviarie nel porticciolo di Villanova: scatta il sequestro

OSTUNI – Otto traversine ferroviarie in calcestruzzo sono state rinvenute in un’area demaniale in concessione nel porticciolo di Villanova, maina di Ostuni. La scoperta è stata fatta la mattina del 3 giugno dalla locale delegazione di Spiaggia della Capitaneria di porto di Brindisi, congiuntamente alla Polizia Locale di Ostuni e al tecnico dell’Arpa Puglia, dipartimento di Brindisi. Le traversine, considerate rifiuti speciali non pericolosi, era dotate di supporti in metallo arrugginito. Queste, in uso delle Ferrovie dello Stato, sono state poste sotto sequestro per la violazione dell’art. 192 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 del Tua sanzionato ai sensi dell’art.256 comma 2 dello stesso decreto nonché per la violazione dell’art. 648 del C.P

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.