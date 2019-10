Servizi antidroga: due arresti per spaccio a Brindisi e Latiano

Due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti tra Brindisi e Latiano da parte dei carabinieri nell’ambito di un servizio di contrasto al traffico di stupefacenti. Uno in flagranza e l’altro su ordinanza di custodia cautelare.

Brindisi

A Brindisi i carabinieri della Sezione operativa hanno arrestati il 53enne Oronzo Lorenzo. L’uomo è stato fermato a bordo della sua auto e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, suddivisi in dosi conservate nella tasca dei pantaloni indossati.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire in un garage in uso al 53enne, ulteriori 68 grammi della stessa sostanza, nonché 6,70 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e la somma contante di 1.230 euro in banconote di vario taglio. Sequestrata insieme alla droga perché ritenuta provento di attività illecita. Il 53enne è stato posto ai domiciliari.

Latiano

I carabinieri della Stazione di Latiano, invece, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 20enne, Simone Bardaro. Il provvedimento scaturisce da un’attività d’indagine condotta dai militari che ha permesso di documentare episodi di spaccio di cocaina e hashish del 20enne del dall’ottobre 2018 al marzo 2019. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.

