Controlli a Fasano e Ostuni: denunciato guidatore in stato di ebbrezza

BRINDISI - I carabinieri della compagnia di Fasano e delle stazioni dipendenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei luoghi e nelle ore della movida del fine settimana, sempre ai fini della prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, e il rispetto delle regole del codice della strada. Il servizio è stato attuato nell'abitato di Fasano, nelle frazioni e a Ostuni.

I carabinieri hanno eseguito 12 perquisizioni personali, identificato 85 persone e controllato 53 autoveicoli oltre a due esercizi pubblici. Elevate sei contravvenzioni al codice della strada, privilegiando quelle violazioni che concretizzano pericolo per gli stessi conduttori mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica. Effettuati 14 alcol test e sette tamponi salivari per il consumo di stupefacenti. Deferito in stato di libertà a ostuni un idraulico del luogo, sorpreso in via Aldo Moro alla guida di autovettura con un tasso alcolemico pari a 1,49 grammi per litro.