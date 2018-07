Carovigno: bus gratuiti notturni per la movida nelle marine

CAROVIGNO - Parte domani venerdì 27 luglio la campagna di sensibilizzazione "Estate in Sicurezza", voluta dal Comune di Carovigno in collaborazione con la sede locale dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e Stp Brindisi. La campagna consiste nell'avvio di un servizio navetta notturno da e per le marine del territorio comunale.

Il servizio è totalmente gratuito per gli utenti, che da domani 27 luglio e sino al 2 settembre potranno fruirne dal venerdì alla domenica per raggiungere le località marine di Torre S. Sabina, Pantanagianni e Specchiolla. "Siamo felici di poter garantire il servizio per tutti i nostri ragazzi e non solo, al fine di sensibilizzare la collettività verso la maggiore sicurezza stradale - afferma il nuovo sindaco Massimo Lanzilotti - e di questo ringraziamo per la collaborazione l'associazione vittime della strada di Carovigno, da anni impegnata su questo fronte, e STP Brindisi".

L'intento comune è quello di scongiurare il manifestarsi di gravi incidenti stradali, che in passato si sono verificati più spesso proprio nel periodo della movida estiva. Domani sera la prima corsa sarà inaugurata direttamente dal sindaco.